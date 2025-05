Homem filmava mulheres sem consentimento na Espanha para ‘cursos de sedução’

Interessados eram redirecionados para um site que cobrava 3 mil euros (R$ 19 mil) para acessar o conteúdo completo

Um homem foi preso na Espanha por divulgar imagens de suas conversas com mulheres nas ruas, sem o consentimento delas, para promover “cursos de técnicas de sedução”, informou a Polícia Nacional nesta quinta-feira (29). O detido, que usava uma câmera escondida, provavelmente “na altura dos olhos”, abordava mulheres em Barcelona, segundo o comunicado. “Os investigadores encontraram 329 vídeos no perfil do suposto agressor que comprometiam a vida privada das vítimas e os atribuiu ao seu suposto envolvimento em crimes contra a intimidade e de agressão sexual”, afirmou a Polícia Nacional. Algumas dessas imagens, nas quais as mulheres eram claramente identificáveis, foram utilizadas para promover os cursos nas redes sociais. Os interessados eram redirecionados para um site que cobrava 3 mil euros (19 mil reais) para acessar o conteúdo completo.

Os policiais iniciaram a investigação em abril, após receberem a denúncia de uma mulher abordada pelo suspeito, que a apalpou e “tentou beijá-la duas vezes”. Ela acabou recebendo o vídeo do encontro, que tinha mais de 700 mil visualizações em uma conhecida rede social, segundo a polícia. O homem, preso na segunda semana de maio em Barcelona, aguarda julgamento em liberdade, com medidas cautelares, informou um porta-voz da Polícia Nacional.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias