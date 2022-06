Homem invade colônia de férias nos EUA e atira contra sala de aula

Segundo as autoridades, ninguém se feriou e a causa do ataque está sendo investigada; atirador foi morto pela polícia

Reprodução/GoogleMaps Policia ainda investiga a razão do ataque na colônia de férias em Duncanville



Mais um ataque armado foi registrado nos Estados Unidos na segunda-feira, 13. Segundo a ABC News, um homem, identificado como Brandon Keith Ned, de 42 anos, invadiu uma colônia de férias em Duncanville, Texas, e começou a atirar. Nenhuma criança se feriu, mas o atirador foi morto pela polícia, segundo o prefeito Barry Gordon. “Nossos oficiais não hesitaram”, disse. “Eles fizeram o que foram treinados para fazer e salvaram vidas”, acrescentou. Ainda não se sabe o que ocasionou o ataque e nem ficou claro se há alguma ligação com o Duncanville Fieldhouse ou o acampamento de verão, que recebe crianças de 4 a 14 anos e tem capacidade para mais de 250 campistas e funcionários, segundo o comunicado do Departamento de Polícia de Duncanville.

O atentado só não foi mais grave porque os funcionários do acampamento agiram rápido. Ainda segundo a ABC News, Matthew Stogner, chefe de polícia, informou que ao ouvirem tiros os colaboradores levaram as crianças para uma área segura e trancaram as portas, impedindo que o suspeito entrasse. Um conselheiro do acampamento teria confrontado o suspeito no saguão da academia de ginástica. “Ele disparou um tiro dentro da sala de aula onde havia crianças”, disse Stogner. “Felizmente, ninguém ficou ferido”. Os policiais chegaram rápido a local e começaram a trocar tiros com o suspeito, que após ser atingido chegou a ser enviado para o hospital, onde foi declarado como morto. O ataque ocorre menos de um mês depois do ataque a uma escola em Uvalde, também no Texas, em que 21 pessoas, sendo 19 crianças, foram mortas.