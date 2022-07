Homem mata turista que se masturbava em praia de nudismo olhando para sua mulher

Vítima tinha 46 anos e morreu no local após bala atingir seu peito; atirador foi preso na França

Banco de imagens/Freepik.com Turista morreu após ser baleado em praia de nudismo da França



Um turista de 46 anos morreu na praia de nudismo La Mama, na França, no último sábado, 29, após levar um tiro de espingarda. O homem que fez o disparo teria ficado irritado com o turista, pois ele estava encarando sua mulher enquanto se masturbava no local. Segundo divulgado pelo jornal espanhol Marca, antes de atirar, o homem, de 76 anos, discutiu com o turista por ele estar olhando para sua mulher. Ele exigiu que a vítima deixasse a praia, mas como o turista permaneceu no local, ele abriu sua mochila, pegou a espingarda e atirou três vezes. A última bala atingiu o peito da vítima, que morreu no local. O nome dos envolvidos não foi divulgado. A polícia e os serviços de emergência foram acionados por testemunhas que estavam no local. O homem que matou o turista foi preso sem resistir. O caso está sendo investigado e o atirador pode responder pelo crime de homicídio.