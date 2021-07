Homem morre durante confronto em protestos contra o governo em Cuba

De acordo com a Agência Cubana de Notícias, a vítima tinha 36 anos e participava de manifestação em Arroyo Naranjo

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Protestos em Cuba começaram no domingo



Um homem morreu durante um confronto entre manifestantes e forças de segurança na segunda-feira passada em um bairro da periferia de Havana, informou a estatal “Agência Cubana de Notícias” (ACN) nesta terça-feira, 14. A vítima tinha 36 anos e participava de um protesto no Conselho Popular Güinera do município de Arroyo Naranjo, no sul da capital, como parte das manifestações contra o governo iniciadas em várias localizações do país no domingo. Várias pessoas foram detidas e outras sofreram ferimentos, inclusive agentes das forças de segurança, no confronto em La Güinera, segundo a agência. O protesto nesse bairro, uma das áreas mais carentes de Havana, foi divulgado por vários vídeos nas redes sociais, embora o governo mantenha a conexão à internet cortada desde domingo. Nas imagens é possível observar dezenas de pessoas avançando pelas ruas com gritos de “liberdade” e “o povo unido jamais será vencido”. Segundo a versão da “ACN”, os manifestantes “alteraram a ordem e tentaram seguir até a Estação da Polícia Nacional Revolucionária do território com o objetivo de agredir efetivos e danificar a instalação”.

*Com informações da EFE