Homem negro morre após ser detido e algemado pela polícia nos EUA

Imagens registradas mostram os policiais pedindo calma a Frank Tyson, que reclamou sobre não conseguir respirar; caso aconteceu no último dia 18, mas foi revelado ontem

Reprodução/X/@jebren_ Frank Tyson reage à chegada da polícia em bar de Ohio



Um homem negro de 53 anos, identificado como Frank Tyson, morreu após ser detido e algemado pela polícia da cidade de Canton, em Ohio, nos Estados Unidos. O trágico incidente ocorreu no dia 18 e veio à tona somente ontem, quando imagens da câmera corporal de um dos policiais envolvidos foram divulgadas. As autoridades locais decidiram colocar os policiais em licença administrativa remunerada. Os agentes foram chamados para atender uma ocorrência de acidente de carro e, ao chegarem a um bar de veteranos de guerra, uma mulher pediu que retirassem Tyson do local. Diante disso, os policiais algemaram o homem, que clamava por ajuda e afirmava que estavam tentando matá-lo. Mesmo após ser imobilizado, Tyson repetia insistentemente que não conseguia respirar.

As imagens registradas mostram os policiais pedindo calma ao homem, que continuava a expressar dificuldades respiratórias. Após um tempo, um dos agentes percebeu que Tyson estava sem pulsação e solicitou assistência médica imediata. Infelizmente, menos de uma hora depois, ele foi declarado morto em um hospital próximo. O caso de Tyson reacendeu debates sobre o uso da força policial nos Estados Unidos, especialmente após episódios semelhantes envolvendo vítimas negras, como George Floyd, em 2020, e Eric Garner, em 2014. No Brasil, a morte de João Alberto Silveira Freitas em 2020 também gerou grande comoção.

Veja vídeo (imagens fortes)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA