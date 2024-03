Louis Gossett Jr, primeiro negro a vencer Oscar de ator coadjuvante, morre aos 87 anos

Anúncio foi feito pelos familiares, que não deram mais detalhes sobre a causa da morte

EFE/ André Gombert Intérprete estadounidense Louis Gossett Jr., sonríe a su legada



Louis Gossett Jr, primeiro negro a vencer Oscar de ator coadjuvante, morreu aos 87 anos em Santa Mônica, nos Estados Unidos, informou nesta sexta-feira (29) seus familiares, que não deram mais detalhes sobre a causa da morte. “Com nosso mais profundo pesar confirmamos que nosso querido pai faleceu esta manhã. Gostaríamos de agradecer a todos pelas suas condolências neste momento. Por favor, respeitem a privacidade da família durante este momento difícil”, disse em um comunicado. O ator deixa seus dois filhos, Satie e Sharron Gossett, e vários netos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Gossett ganhou um Oscar pelo papel do instrutor da Marinha Emil Foley no filme ‘A Força do Destino’ (1982), no qual dividiu os créditos com Richard Gere. Quando recebeu este prêmio, aos 46 anos, foi o primeiro artista negro a ser premiado na categoria de melhor coadjuvante, e o terceiro no geral, depois de Hattie McDaniel e Sidney Poitier. Anteriormente, o artista havia ganhado um prêmio Emmy por Fiddler, um escravo em uma plantação do século 18 na Virgínia que serviu como mentor na minissérie de televisão de 1977, ‘Raízes’.

Nascido em 1936 no Brooklyn, em Nova York, Louis Cameron Gossett Jr. fez sua estreia na Broadway aos 17 anos, ainda estudante do ensino médio. Sua primeira aparição na tela grande foi em 1961, no filme ‘O Sol Tornará a Brilhar’, ao lado de Sidney Poitier e Ruby Dee, embora durante esses anos tenha continuado sua carreira nos palcos da Broadway, com obras como ‘Tambourines to Glory ‘ e ‘ The Zulu and the Zayda’, entre outros. Sua filmografia inclui títulos como ‘Amor Sem Barreiras’ (1970), ‘O Fundo do Mar’ (1977) e mais recentemente ‘Sonhos Divididos’ (1994). Ele também foi um rosto recorrente na TV, onde apareceu em mais de uma centena de séries, incluindo ‘Gideon Oliver’ (1989), em que protagonizou o papel que dá título à produção, além de inúmeros filmes para televisão. No ano passado ele participou do filme ‘A Cor Púrpura’, adaptação do musical da Broadway de mesmo nome e baseado em uma obra literária.