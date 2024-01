Homem que atacou juíza nos EUA é condenado a até quatro anos de prisão 

Deobra Delone Redden voltou ao tribunal na segunda-feira, 8; durante o ataque da semana passada, ele tentava convencer Mary Kay de que estava mudando em relação ao seu passado violento

Reprodução/Twitter/@abc7chicago Deobra Delone Redden tentava provar para juíza que estava mudando em relação ao seu passado violento



A juíza Mary Kay Holthus, do Tribunal Distrital do Condado de Clark, nos Estados Unidos, condenou na segunda-feira, 8, Deobra Delone Redden, mulher que a atacou em seu tribunal na semana passada, a até quatro anos de prisão. O agressor pulou o banco dos réus e investiu contra a juíza após tentar convencê-la de que estava mudando em relação ao seu passado violento. Redden compareceu ao tribunal algemado, usando máscara e luvas laranjas. A sentença proferida na segunda-feira foi relacionada a um ataque com um taco de beisebol a uma pessoa no ano passado. Redden estava cercado por oficiais da prisão durante a audiência. Seu advogado, Caesar Almase, não fez comentários do lado de fora do tribunal.

Durante o ataque na semana passada, Redden teve que ser imobilizado pelos oficiais da corte e da prisão, além de membros da equipe do tribunal. Um funcionário precisou ser hospitalizado devido a um corte na testa e um ombro deslocado. O agressor se lançou sobre a juíza após pedir clemência e se descrever como alguém que sempre tenta fazer a coisa certa, não importa o quão difícil seja. Quando ficou claro que Holthus iria sentenciá-lo a tempo de prisão, o oficial de justiça o algemou e o levou sob custódia. Nesse momento, o acusado começou a gritar palavrões e avançou em direção à juíza, enquanto as pessoas na plateia do tribunal também começaram a gritar. Redden saltou sobre a mesa de defesa, mergulhou sobre o banco da juíza e caiu sobre Holthus. O vídeo do incidente mostrou a juíza caindo para trás contra uma parede, com uma bandeira americana caindo sobre eles. Apesar dos ferimentos, Holthus retornou ao trabalho no dia seguinte.