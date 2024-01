Trump se apresenta a tribunal nos Estados Unidos para pedir ‘imunidade absoluta’

Ex-presidente é acusado de conspirar para dificultar a contagem e certificação dos resultados eleitorais; julgamento está previsto para o dia 4 de março

Scott Olson/Getty Images/AFP Defesa do Trump tenta convencer os juízes de que ex-presidentes gozam de "imunidade absoluta"



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu nesta terça-feira, 9, a um tribunal federal para argumentar que deveria ter imunidade frente aos processos criminais que o acusam de interferência nas eleições de 2020. A defesa do Trump tenta convencer os juízes de que ex-presidentes gozam de “imunidade absoluta” e não podem ser processados por ações tomadas durante seu mandato. O julgamento está previsto para o dia 4 de março em Washington. Dentro do tribunal, o advogado do republicano argumentou que processar ex-presidentes abriria uma “Caixa de Pandora” e poderia ter consequências irreversíveis para a nação. Contudo, em sentido contrário, o procurador especial Jack Smith, responsável pela acusação, afirmou que conceder uma proteção legal tão abrangente permitiria que futuros presidentes cometessem crimes impunemente.

Donald Trump é acusado de conspiração para dificultar a contagem e certificação dos resultados eleitorais, culminando no ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos sustenta que presidentes em exercício não podem ser processados por ações tomadas durante o mandato, mas Trump alega que essa imunidade também deve se aplicar a ex-presidentes. Jack Smith argumenta que Trump estava agindo como candidato, não como presidente, quando pressionou autoridades e encorajou seus apoiadores a marcharem em direção ao Capitólio.