Equipe de Carlinhos Maia confirma que Lucas Guimarães vazou nudes do marido

Assessoria do influenciador disse que a foto que viralizou não é montagem e que foi postada ‘por deslize’

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof/lucasguimaraess Foto de Carlinhos Maia nu foi publicada no Instagram por Lucas Guimarães



O influenciador digital Carlinhos Maia teve novamente um nudes vazado nas redes sociais. Desta vez, foi o marido do artista, o também influenciador Lucas Guimarães, quem postou a foto nos stories do Instagram. A publicação ficou no ar por cerca de 40 segundos, mas antes de Lucas conseguir apagar, prints foram tirados e as imagens viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira, 28. Em contato telefônico com a Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Carlinhos explicou que a foto não é montagem e que não foi publicada por hackers, como foi especulado por alguns seguidores.

A equipe do influenciador contou que Lucas encontrou a foto tirada há algum tempo em uma conta reversa que possui no Instagram e a publicou “por deslize”. Na imagem, Carlinhos aparece fazendo uma chamada de vídeo com o marido, escovando os dentes e totalmente nu. Nas redes sociais, muitos seguidores acusaram Lucas de vazar a imagem propositalmente — algo que a assessoria negou. Em dezembro do ano passado, imagens íntimas de Carlinhos também viralizaram. O próprio influenciador filmou sem querer seu pênis ao gravar stories no banho. Assim que percebeu, ele apagou o vídeo, mas já haviam tirado prints.