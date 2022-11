Homem se revolta, joga ovos em Charles III e é detido pela polícia; veja vídeo

Autor do ataque gritava para o monarca que o ‘país foi construído com sangue de escravos’ e saiu dando risada quando foi preso

PA Images via Reuters Connect Homem é detido por jogar ovo em Charles III



Um homem revoltado jogou ovos na direção do rei Charles III enquanto o monarca visitava o norte da Inglaterra. Ele estava manifestando. Segundo a BBC, antes de ser levado pela polícia, o autor do ataque gritou: “Este país foi construído com sangue de escravos”. Imagens transmitidas pela televisão britânica mostram o rei e sua esposa Camilla apertando as mãos de pessoas reunidas em uma rua de York quando três ovos jogados em sua direção caíram no chão a poucos centímetros de onde estavam. O autor do ataque foi repudiado pela multidão que acompanhava o percurso do rei e sua esposa Camila. “Que vergonha!”, gritaram algumas das centenas de admiradores que vieram cumprimentar o novo casal real. “Deus salve o rei”, gritaram outros. Charles III, de 73 anos, e a rainha consorte, de 75, visitavam o norte da Inglaterra, onde uma estátua da rainha Elizabeth II deve ser inaugurada nesta quarta-feira, a primeira desde a morte da icônica monarca em setembro. Desde que assumiu o trono britânico, as manifestações ficaram mais recorrentes e essa não é a primeira vez que ele é atingido por alimentos. Outros dois ataques já tinham sido relatados. Um em 1995, quando ele fazia um tour pelo centro de Dublin, e outro em 2002, durante uma visita a Nottingham. Manifestações pacíficas são aceitas pela lei britânica. O rei, que será oficialmente coroado em uma cerimônia em maio, oito meses depois de ascender ao trono, é muito menos popular do que sua falecida mãe, admirada pelos britânicos durante seus 70 anos de reinado. No entanto, após a morte de Elizabeth II, Charles III viu sua popularidade aumentar, embora ainda seja menos apreciado que seu filho William, herdeiro do trono, e sua esposa, Catherine.

EGGS ROYALE: Protester arrested after hurling eggs and vitriol at King Charles III and Camilla, the queen consort, as they walked in the northern England city of York. https://t.co/QcIZjdiwtu pic.twitter.com/h59xrUZmRf — ABC News (@ABC) November 9, 2022

*Com informações da AFP