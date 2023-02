Homem seminu invade creche com ônibus e mata duas crianças no Canadá

Polícia acredita que ato tenha sido intencional, mas ainda investiga o motivo; motorista está preso

Anne-Sophie THILL / AFP Laval, Canadá, a polícia protege o local onde um ônibus da cidade (C) colidiu com uma creche em 8 de fevereiro de 2023. Pelo menos duas crianças morreram na quarta-feira quando o ônibus colidiu com uma creche em um subúrbio de Montreal, polícia disse, acrescentando que o motorista foi preso por suspeita de homicídio



Um ônibus invadiu uma creche no Canadá nesta quarta-feira, 8, e matou duas crianças e outras seis precisaram ser levadas ao hospital, mas estão fora de perigo, segundo a porta-voz da polícia de Laval, Erika Landry, acrescentando o “motorista, um homem de 51 anos, foi preso por homicídio e direção imprudente”. As autoridades locais suspeitam que o acidente tenha sido deliberado, mas ainda desconhecem o motivo. “Acreditamos que foi um ato deliberado, mas desconhecemos o motivo”, disse Pierre Brochet, chefe da polícia de Laval, cidade na periferia de Montreal onde fica a creche. O motorista não tem antecedentes criminais, acrescentou Brochet. O incidente ocorreu por volta das 8h30 locais (13h30 no horário de Brasília). Várias crianças ficaram presas sob o veículo e foram resgatadas pelos socorristas. Elas foram atendidas pelo hospital Sainte-Justine. Imagens transmitidas pela televisão mostraram o ônibus dentro do estabelecimento e parte do telhado sobre o veículo. “Ajudei a puxar o motorista, que desceu do ônibus”, disse um pai à Radio Canadá antes de cair no choro. Segundo sua esposa, o homem estava “seminu” e testemunhas o viram “lançando-se deliberadamente contra a creche”. O ônibus parecia ter batido na lateral da creche, que não fica perto da estrada, mas sim junto a um estacionamento. Parte do teto desabou na parte da frente do veículo. “É a classe das crianças mais velhas que foi afetada”, disse uma mãe com seu filho nos braços. “É um choque, muitos pais estão em pânico porque ainda não conseguem chegar perto do local e seus filhos estão lá”. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou estar “devastado” com o incidente. “Não consigo imaginar o que as famílias estão passando. Mas, obviamente, se houver algo que o governo federal possa fazer, estará lá”, declarou a repórteres em Ottawa. “Que tragédia terrível esta manhã em Laval. Não há nada pior do que ter medo pelo que acontece com seu filho. Meus pensamentos estão agora com as crianças, os pais e os funcionários” da creche, disse, por sua vez, o primeiro-ministro de Quebec, François Legault, no Twitter.

My heart is with the people of Laval today. No words can take away the pain and fear that parents, children, and workers are feeling – but we are here for you. I’m keeping everyone affected by this unfathomable, tragic event in my thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 8, 2023

*Com informações da APF