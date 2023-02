Jogador que chutou árbitro na cabeça é condenado por tentativa de homicídio

O atleta foi condenado a 2 anos e 8 meses e também deverá indenizar a vítima por danos materiais em R$ 18 mil e poderá recorrer em liberdade

Reprodução/ FGF TV William Cavalheiro Ribeiro agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro durante partida entre Guarani-VA e São Paulo



O Tribunal do Júri da Comarca de Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul, condenou nesta terça-feira, 7, o jogador William Cavalheiro Ribeiro a dois anos e oito meses de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio contra o árbitro Rodrigo Crivellaro, em uma partida entre Guarani-VA e São Paulo, válida pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, em 4 de outubro de 2021. O atleta também deverá indenizar a vítima por danos materiais em R$ 18 mil e poderá recorrer em liberdade. O juiz Rodrigo Crivellaro foi chutado na cabeça e desmaiou em campo, precisando ser levado de ambulância para o hospital mais próximo do local. Ele prestou depoimento ao tribunal e disse que sofreu uma lesão na sexta vértebra – o árbitro precisou se afastar de suas atividades e usar um colar cervical por 60 dias

“Poderia ter ficado numa cadeira de rodas”, disse Rodrigo Crivellaro, segundo ouviu dos médicos que o atenderam. Atualmente, ele abandonou a arbitragem profissional, após seis anos como juiz da Federação Gaúcha de Futebol, e agora trabalha como professor de padle. O jogador William Riberto negou, durante o interrogatório, ter tentado matar o árbitro. “Nunca tive a intenção. Jamais. Eu realmente agredi, foi errado, mas não foi tentativa de homicídio”. Ele está afastado do futebol profissional após receber uma suspensão de dois anos e pediu desculpas à vítima pela agressão. “Me arrependo bastante”.