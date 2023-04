Após cumprir agenda internacional, Lula retorna ao Brasil neste domingo

Petista esteve no país árabe no sábado, 15, onde se reuniu com o presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan e assinou acordos em diversas áreas

Ricardo Stuckert/PR Presidente esteve nos Emirados Árabes Unidos neste sábado e foi recebido pelo presidente do país



O presidente Lula (PT) retorna ao Brasil neste domingo, 16, depois de cumprir uma agenda internacional que começou na China. Ontem Lula esteve nos Emirados Árabes Unidos, onde foi recebido pelo presidente do país do Oriente Médio. Em reunião, os chefes de Estado trataram de acordos comerciais e investimentos bilaterais. Os Emirados Árabes Unidos estão entre os três principais parceiros comerciais do Brasil na região. No ano passado, o comércio bilateral movimentou US$ 5,7 bilhões, com o destaque sendo o agronegócio, setor responsável por 60% das exportações brasileiras. Além de grandes importadores e alimentos, os Emirados Árabes são os maiores investidores do Oriente Médio no Brasil. Os investimentos já passam dos US$$ 10 bilhões. A questão ambiental também entrou na pauta do encontro. O país árabe tem investido em energias renováveis e no compromisso de zerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2050. No fim de 2023, os Emirados Árabes Unidos sediarão a COP28.

Ainda em abril, Lula deverá continuar a agenda internacional, com a próxima viagem tendo como destino Portugal. Na volta ao Brasil, Lula deverá fazer escala em Portugal, onde está programada uma entrevista coletiva do petista. Lula assinou uma série de acordos e memorando de entendimento, principalmente sobre comércio. Documentos relacionados a esporte e inteligência artificial também foram assinados. A extradição do empresário Thiago Brennand não esteve na conversa entre os líderes, segundo Lula. Mas, logo depois do encontro, a extradição foi autorizada pelo país árabe. “Os Emirados Árabes vão fazer essa extradição. Quando ela vai acontece ré uma questão da justiça. A única coisa que eu sei é que, se no mundo existir um milhão de cidadãos como esse, todos merecem ser punidos, porque não é humanamente aceitável que um brutamonte desse seja um agressor de mulheres. Acho que ele tem que pagar”, disse Lula ao comentar a decisão.

*Com informações da repórter Iasmin Costa