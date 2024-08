Homens armados matam 23 passageiros retirados de veículos em ataque no Paquistão

Ataque ocorreu horas depois que o grupo separatista Exército de Libertação Baluch alertou as pessoas para ficarem longe das rodovias

BANARAS KHAN / AFP Os separatistas no Baluchistão frequentemente matam trabalhadores e outras pessoas da região oriental do Punjab, como parte de uma campanha para forçá-los a deixar a província, que há anos sofre uma insurgência



Homens armados mataram 23 passageiros a tiros após retirá-los de ônibus, veículos e caminhões em um dos ataques mais letais no sudoeste do Paquistão, segundo informações da polícia e autoridades locais nesta segunda-feira (26). Os assassinatos ocorreram durante a noite em Musakhail, um distrito na província de Baluchistão. Antes de fugir do local, os responsáveis pelo ataque queimaram pelo menos dez veículos. O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, e o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, em declarações separadas, chamaram o ataque de “bárbaro” e disseram que os responsáveis não escaparão da justiça.

O ataque ocorreu horas depois que o grupo separatista Exército de Libertação Baluch alertou as pessoas para ficarem longe das rodovias. Apesar do alerta, nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo atentado. Os separatistas no Baluchistão frequentemente matam trabalhadores e outras pessoas da região oriental do Punjab, como parte de uma campanha para forçá-los a deixar a província, que há anos sofre uma insurgência. A maioria das mortes anteriores foram atribuídas ao grupo e outros que exigem independência do governo central em Islamabad. Militantes islâmicos também têm presença na província.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte