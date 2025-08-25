Jovem Pan > Notícias > Mundo > Hospital bombardeado em Gaza por Israel era usado por jornalistas para transmissões ao vivo

Hospital bombardeado em Gaza por Israel era usado por jornalistas para transmissões ao vivo

Hossam Al Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daqqa e Moaz Abu Taha trabalhavam como freelancers para diferentes agências e emissoras antes de serem mortos por drones israelenses

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 08h04 - Atualizado em 25/08/2025 08h06
  • BlueSky
AFP Palestinos se reúnem em frente ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 25 de agosto de 2025, após ataques israelenses. A agência de defesa civil de Gaza informou que os ataques israelenses ao hospital mataram pelo menos 15 pessoas em 25 de agosto, incluindo quatro jornalistas e um membro da defesa civil. (Foto: AFP) Palestinos se reúnem em frente ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, após ataques israelenses

O ponto atacado por um drone israelense nesta segunda-feira (25) no hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, o último patamar de uma escada de incêndio, era habitualmente usado por jornalistas de veículos de comunicação internacionais para fazer transmissões ao vivo, segundo informaram à Agência EFE colegas jornalistas. Os jornalistas mortos trabalhavam como freelancers para diferentes agências de notícias e emissoras de televisão internacionais, especificamente as agências “Reuters” (britânica) e “AP” (americana), bem como as emissoras “Al Jazeera” (catariana) e “NBC” (americana).

Trata-se de Hossam Al Masri (cinegrafista da “Reuters”), Mohamed Salama (cinegrafista da “Al Jazeera”), Mariam Abu Daqqa (repórter da “AP”) e Moaz Abu Taha (repórter da “NBC”). De acordo com as primeiras informações e vídeos do incidente, um drone israelense realizou dois ataques ao último andar da escada de incêndio do edifício Al Yassine do hospital, de onde a “Reuters” fazia transmissões ao vivo quase todos os dias e outros veículos internacionais usavam como ponto de filmagem, de acordo com vários jornalistas consultados pela EFE.

Os jornalistas iam para esse local para ter uma boa vista para o leste da cidade de Khan Younis e porque a conexão elétrica e de internet era boa. O ataque desta manhã consistiu em dois impactos aéreos, e o primeiro deles matou o cinegrafista da “Reuters”, que estava na escada trabalhando. Com o impacto, colegas jornalistas e socorristas foram ajudá-lo, quando foram atingidos por um segundo impacto.

No ataque, no qual pelo menos 14 pessoas morreram, um fotógrafo da “Reuters”, Hatem Khaled, também ficou ferido e um funcionário da Defesa Civil de Gaza não resistiu aos ferimentos. O hospital Nasser é considerado por Israel uma “zona vermelha”, razão pela qual o trabalho desses jornalistas é um dos mais arriscados em Gaza. Os quatro jornalistas mortos viviam dentro do complexo em tendas e costumavam permanecer juntos para trabalhar com mais segurança.

De acordo com o governo de Gaza, 244 jornalistas já foram mortos no enclave desde o início da ofensiva israelense em outubro de 2023, um território cujas informações dependem apenas de repórteres locais, já que Israel não permite a entrada de imprensa estrangeira. A ofensiva de Israel contra a Faixa de Gaza tornou-se uma das guerras mais mortíferas para jornalistas em décadas desde seu início em outubro de 2023, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ, na sigla em inglês).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Em 10 de agosto, outro ataque israelense contra a tenda em que moravam perto do hospital Al Shifa (norte) tirou a vida de outros seis jornalistas, cinco deles funcionários da “Al Jazeera”. Entre eles estava o popular repórter Anas al Sharif, alvo do ataque e que Israel já havia ameaçado, alegando, sem provas verificáveis, que pertencia ao Hamas. Em maio, a ONG Repórteres Sem Fronteiras solicitou ao Tribunal Penal Internacional que jornalistas palestinos pudessem falar como vítimas, e não apenas como testemunhas, em sua investigação para determinar se Israel cometeu crimes de guerra durante sua ofensiva contra a Faixa de Gaza.

*Com informações da EFE

Leia também

Ataque israelense contra hospital em Gaza mata quatro jornalistas
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >