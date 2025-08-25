Ataque israelense contra hospital em Gaza mata quatro jornalistas

De acordo com o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, os bombardeios de Israel deixaram 15 mortos, entre eles o fotógrafo e repórter cinematográfico Mohammad Salama

AFP Médicos palestinos transportam homem ferido para o Hospital Nass após ataques israelenses, que mataram pelo menos 15 pessoas



A emissora de televisão Al Jazeera (Catar) informou nesta segunda-feira (25) que um de seus jornalistas morreu em Gaza em um bombardeio israelense contra um hospital, duas semanas após as mortes de quatro repórteres e dois colaboradores do canal em outro ataque. O fotógrafo e repórter cinematográfico Mohammad Salama morreu em um bombardeio israelense contra o hospital Al Nasser em Khan Yunis, no sul do território palestino, informou a emissora na rede social X.

Segundo o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, os ataques israelenses contra o hospital deixaram 15 mortos, incluindo quatro jornalistas e pelo menos um membro da equipe do organismo de proteção civil. “Confirmamos a morte de Mohammad Salama”, disse à AFP um porta-voz da Al Jazeera.

O Exército israelense, procurado pela AFP, afirmou que estava “verificando” o incidente. Um bombardeio israelense na madrugada de 10 para 11 de agosto contra uma tenda utilizada por uma equipe de jornalistas na Cidade de Gaza matou quatro funcionários da Al Jazeera e dois colaboradores. O ataque provocou indignação na comunidade internacional.

