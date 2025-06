Houthis ameaçam atacar navios dos EUA no Mar Vermelho se país intervir contra Irã

Ameaça foi feita apesar de um acordo de cessar-fogo firmado em maio entre os rebeldes do Iêmen e o governo norte-americano

Yahya Arhab/EFE/EPA Apoiadores houthis queimam bandeiras dos Estados Unidos e de Israel durante protesto contra os bombardeios israelenses ao Irã



Os rebeldes houthis do Iêmen ameaçaram neste sábado (21) atacar navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho caso Washington participe de uma ofensiva militar contra o Irã, aliado do grupo. A ameaça foi feita apesar de um acordo de cessar-fogo firmado em maio com os norte-americanos. “Se os Estados Unidos se envolverem em um ataque contra o Irã ao lado do inimigo israelense, as forças armadas houthis atacarão seus navios e embarcações de guerra no Mar Vermelho”, declarou o porta-voz militar Yahya Sari, em vídeo divulgado pelo grupo.

Israel e Irã estão em guerra desde 13 de junho. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou recentemente que deve decidir nas próximas duas semanas se o país apoiará os bombardeios israelenses. Apoiados pelo Irã, os houthis já lançaram dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023. O grupo também atacou embarcações ligadas a Israel e aos EUA no entorno do Iêmen antes do cessar-fogo.

Segundo Yahya Sari, Israel busca “controle total” da região com o apoio dos EUA e tenta eliminar o Irã, considerado o principal obstáculo a esse objetivo. “Qualquer agressão dos Estados Unidos em apoio a Israel contra o Irã não será ignorada”, afirmou o porta-voz.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira