Ministro da Defesa de Israel justifica ataques ao Irã em carta à ONU

Israel Katz acusa a república islâmica de financiar e armar grupos como o Hezbollah e os Houthis, e critica a ‘passividade’ do Conselho de Segurança das Nações Unidas

EFE/Ministério da Defesa de Israel O ministro israelense Israel Katz (c), da Defesa, e o chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir (e), durante reunião com membros do Fórum do Estado-Maior



O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, divulgou uma carta endereçada ao Conselho de Segurança da ONU, na qual justifica as ações militares do país contra o Irã. No documento, Katz destaca a “ameaça contínua e direta” que o Irã representa para a segurança de Israel e a estabilidade do Oriente Médio. Ele acusa a república islâmica de financiar e armar grupos como o Hezbollah, no Líbano, e os Houthis, no Iêmen, além de estar envolvido em ações hostis contra os israelenses.

O ministro defende que as ações de Israel são uma forma de legítima defesa, conforme garantido pela Carta das Nações Unidas, em resposta aos atos de guerra deliberados do regime iraniano. Na carta, Katz também critica a passividade do Conselho de Segurança, que, segundo ele, fortalece o que chamou de “eixo do mal”, incluindo Teerã e Damasco.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ministro pede que a ONU reconheça o Irã como um ator desestabilizador e imponha sanções imediatas ao país. Além disso, ele solicita uma sessão de emergência para discutir as ações iranianas, citando ameaças recentes de Teerã de retaliar qualquer apoio logístico de países árabes aos Estados Unidos.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA