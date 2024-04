Colisão de helicópteros militares na Malásia durante treinamento deixa 10 tripulantes mortos

Colisão dos helicópteros durante o ensaio para a celebração do aniversário da marinha deixou a nação de luto e em busca de respostas sobre as circunstâncias que levaram ao trágico acidente

EFE/EPA/Perak's Fire and Rescue Department / Acidente ocorreu durante um ensaio na base naval no norte do estado de Perak, onde os helicópteros estavam se preparando para a comemoração do 90º aniversário da marinha no próximo mês



Dois helicópteros militares da Malásia se envolveram em uma colisão durante um treinamento nesta terça-feira (23) resultando na morte dos 10 tripulantes. O acidente ocorreu durante um ensaio na base naval no norte do estado de Perak, onde os helicópteros estavam se preparando para a comemoração do 90º aniversário da marinha no próximo mês. Uma foto divulgada pelo Departamento de Bombeiros e Resgate de Perak mostra os destroços dos helicópteros na base da Marinha Real da Malásia em Lumut, estado de Perak.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os helicópteros voando baixo em formação, quando um deles desviou e atingiu o rotor da outra aeronave, resultando na queda de ambos. As equipes de resgate estão trabalhando no local para recuperar os corpos das vítimas, que incluem três mulheres e sete homens, de acordo com informações da polícia. O primeiro-ministro Anwar Ibrahim expressou pesar pela “tragédia de cortar o coração e a alma” e anunciou que a marinha iniciará imediatamente uma investigação para determinar a causa do acidente. Sete membros da tripulação estavam a bordo do helicóptero de operação marítima AW139, fabricado pela AgustaWestland, subsidiária da empresa italiana Leonardo. Os outros três tripulantes estavam em um helicóptero leve Fennec, fabricado pela Airbus. Relatos da mídia local indicam que o AW139 caiu em um complexo esportivo na base naval, enquanto o Fennec atingiu uma piscina próxima. A colisão dos helicópteros durante o ensaio para a celebração do aniversário da marinha deixou a nação de luto e em busca de respostas sobre as circunstâncias que levaram ao trágico acidente.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA