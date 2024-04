Netflix promove evento especial de ‘Bridgerton’ no Rio de Janeiro com surpresas para os fãs

Cidade Maravilhosa entra na rota de turnê mundial de lançamento da terceira temporada da série

Divulgação/Netflix "Bridgerton" é uma das séries mais cultuadas da Netflix



Os fãs da série “Bridgerton” podem começar a contagem regressiva. A Netflix revelou que Bridgerton – Turnê Mundial, um evento enigmático relacionado à série, fará uma parada no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro em breve. A gigante do streaming deixou os fãs na expectativa ao não fornecer informações sobre a data específica do evento ou o que exatamente está reservado para os participantes. Porém, uma mensagem enigmática no tweet de anúncio promete “presenças especiais”, sugerindo que membros do elenco podem fazer uma aparição surpresa.

Em breve no Brasil: Bridgerton – Turnê Mundial.

Sim, com presenças especiais.

Quando Lady Whistledown deixar eu conto mais. pic.twitter.com/JAtRQCm3bU — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 22, 2024

Além do Rio de Janeiro, Bridgerton – Turnê Mundial está programado para visitar outras dez cidades ao redor do mundo: Amsterdã (Holanda), Bowral (Austrália), Joanesburgo (África do Sul), Dublin e Galway (Irlanda), Londres (Inglaterra), Nova York (EUA), Toronto (Canadá), Verona (Itália) e Varsóvia (Polônia). Enquanto isso, os fãs podem se preparar para o retorno da série, que será lançada em duas partes pela Netflix: a primeira parte chega em 16 de maio, enquanto a segunda está marcada para 13 de junho. Preparem-se para mais dramas de época e romance na era Regency!