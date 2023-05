Iate de luxo avaliado em quase R$ 600 milhões está abandonado no Caribe há mais de um ano

Embarcação foi atracada no porto de Antígua e Barbuda desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia

Reprodução/Twitter/@RichLuxuryLife Iate de luxo está abandonado há mais de um ano no Caribe



O iate de luxo russo Alfa Nero está abandonado há mais de um ano no Caribe. Avaliado em US$ 120 milhões (quase R$ 600 milhões) e com 81 metros, a embarcação foi atracada no porto de Antígua e Barbuda desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Até o momento, as autoridades locais não identificaram o dono do iate, que tem piscina de borda infinita, que se transforma em heliponto, cinco cabines de luxo, spa, academia, elevador – tudo sem uso. As informações são da Bloomberg. De acordo com o portal, a princípio, a suspeita era de que a embarcação pertencesse ao bilionário russo Andrey Guryev, que encara sanções impostas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos após as tropas russas começarem uma guerra na Ucrânia. No entanto, a equipe jurídica do bilionário russo descartou a hipótese, dizendo que ele a utiliza “de vez em quando” desde 2014. Após mais de um ano abandonado, o iate deve ser leiloado nas próximas semanas. Segundo a Bloomberg, para manter a embarcação e a pequena tripulação restante ultrapassam US$ 100.000 por mês. Há ainda seis dos 44 tripulantes no navio. As autoridades do Caribe pediram aos Estados Unidos que suspendessem as sanções sob a embarcação, para que ele pudesse ser leiloado. No entanto, o navio só poderá ser vendido quando for desbloqueado pelos americanos. O governo do Caribe informou que já recebeu cerca de 20 lances pela embarcação.