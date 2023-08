Idosa sobrevive a ataque simultâneo de cobra e falcão nos EUA: ‘Feliz por esta viva’

Desde o ocorrido, Peggy Jones, de 64 anos, tem dificuldade par domrir: ‘Medo de fechar os olhos e reviver a situação’

Reprodução/9News

Uma mulher de 64 anos, identificada como Peggy Jones, foi atacada por uma cobra e um falcão, ao mesmo, e sobreviveu. Tudo aconteceu na cidade de Silsbee, nos Estados Unidos. Ela estava cortando a grama de sua propriedade e foi atacada por uma cobra e, logo na sequência, por um falcão que tentava resgatar a presa que tinha escapado de suas garras. Em entrevista ao canal norte-americano ‘CBS’, Jones contou que a cobra tentou morder seu rosto e deu alguns golpes nas lentes do meu óculos. “Quanto mais eu tentava soltá-la, mais a cobra me atacava e se enroscava. Quando olhei para baixo, tinha sangue em todas as minhas roupas, sangue em todo o meu braço, meu braço estava despedaçado. Eu tinha hematomas graves”, disse a mulher, que ficou com o braço todo machucado devio ao ataque duplo. Ela achou que não conseguiria sobreviver. “Estou feliz por estar viva. Estou feliz por estar aqui”, disse em entrevista a ‘9 News’. Desde o ocorrido, a mulher tem dificuldade par domrir. “Você tenta dormir à noite, não consegue dormir e tem medo de fechar os olhos porque sabe que se fechar os olhos terá um pesadelo e reviverá a situação”, disse. No hospital, para onde foi levada, foi constatado que ela não tinha sido morida pela cobre.