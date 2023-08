Tsunami de lama atinge cidade da Itália e tinge ruas e carros de sujeira cinza; assista

Governador regional do Piemonte, Alberto Cirio, disse que não houve vítimas e que cinco pessoas inicialmente consideradas desaparecidas foram encontradas

Reprodução/Facebook/@AlbertoCirio 'Enchente de barro' foi provocada por um deslizamento de terra em uma montanha, que enviou água, solo e detritos para a cidade



A cidade de Bardonecchia, situada nos arredores de Turim, na Itália, foi atingida por uma tsunami de lama que cobriu ruas e carros de com um barro espesso e cinzento no domingo, 13. Vídeo compartilhados nas redes sociais mortam o momento em que uma enorme onda de sujeira, água e detritos toma conta dos lugares. Em outras imagens, é possível ver o estrago deixado pelo tsunami. A “enchente de barro” foi provocada por um deslizamento de terra em uma montanha, que enviou água, solo e detritos para a cidade, transbordando as margens dos rios. Apesar de ter deixado estrago em alguns lugares por onde passou, o governador regional do Piemonte, Alberto Cirio, disse que não houve vítimas e que cinco pessoas inicialmente consideradas desaparecidas foram encontradas, porém, a catástrofe ambiental resultou em cinco pessoas desaparecidas e 120 desalojadas. “Assinei o pedido de estado de emergência para os eventos que afetaram #Bardonecchia. Felizmente, não houve vítimas, mas a partir das inspeções de hoje surgem danos extensos à infraestrutura, prédios públicos especialmente os quartéis da Polícia Estadual tornados completamente inacessíveis, prédios privados e veículos”, escreveu Cirio em sua conta no Facebook, acrescentando que a máquina de Proteção Civil estava trabalhando, juntamente com o município, para restaurar as condições de segurança. “Meus agradecimentos vão para os quase 200 voluntários que juntamente com os Bombeiros estão engajados e continuarão as operações nos próximos dias”, concluiu na publicação.

Terrifying flash flooding in #Bardonecchia, #Italy last night. The damage is extensive and several people are missing….#ClimateActionNow pic.twitter.com/mqRdzrkMLo — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 14, 2023