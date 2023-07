Imbatível? Mesmo enfrentando acusações judicias, Trump tem 54% das intenções de voto nas Primárias Republicanas

Pesquisa realizada por um jornal norte-americano mostra que o principal adversário do ex-presidente dos EUA, Ron DeSantis, aparece em segundo lugar com 17%

EFE/Giorgio Viera - 02/11/20 Trump segue como grande favorito à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024



Mesmo em meio a acusações, o ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato republicano às eleições 2024, Donald Trump, se destaca como grande favorito à indicação do Partido Republicano, segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira, 31, pelo jornal ‘The New York Times’. Os resultados mostram que Trump se destaca como o grande favorito com 54% dos votos, bem à frente do seu principal adversário, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que soma 17%. Os demais pré-candidatos estão longe de decolar: o ex-vice-presidente Mike Pence, o senador Tim Scott e a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley aparecem com 3%, enquanto o empresário Vivek Ramaswamy e o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie conseguem apenas 2%.

A pesquisa do jornal norte-americano, realizada com 932 pessoas entre os dias 23 e 27 de julho, e com margem de erro de 3,96 pontos percentuais, confirma que as diversas batalhas jurídicas não diminuíram a popularidade de Trump antes das eleições de novembro de 2024, nas quais o atual presidente, o democrata Joe Biden, tentará a reeleição. A pesquisa foi realizada quando surgiram rumores de que o ex-presidente poderia ser indiciado nos próximos dias por ter incentivado o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O próprio Trump postou uma mensagem em sua rede social, a Truth Social, na qual garantiu que o Departamento de Justiça havia lhe enviado uma carta para notificá-lo de que estava sendo investigado pelo ataque durante o qual seus apoiadores defenderam anular o resultado das eleições de 2020.

Não seria a primeira acusação de Trump, já que um grande júri de Nova York o acusou de falsificar documentos comerciais em um caso que envolve a atriz pornô Stormy Daniels, com quem o ex-presidente teve um caso em 2006. Além disso, Trump se declarou inocente de 37 acusações criminais por ter levado caixas cheias de documentos confidenciais para sua mansão na Flórida quando deixou a Casa Branca em janeiro de 2021. Trump, de 77 anos, perdeu as eleições de 2020 para Biden, mas não admitiu o resultado, denunciou falsas fraudes eleitorais e pressionou diversos atores para tentar reverter o resultado. Biden, de 80 anos, anunciou no último mês de abril que repetirá a chapa com a vice-presidente, Kamala Harris, para conseguir sua reeleição em novembro de 2024.