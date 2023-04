Imprensa americana critica postura de Lula após encontro com Xi Jinping: ‘Unidos contra os EUA’

Jornais questionaram as falas do presidente sobre conflito na Ucrânia e citaram que o Brasil ‘está relutante em escolher um lado’

KEN ISHII / POOL / AFP Lula se encontrou com Xi Jinping, presidente da China, e causou alvoroço nos EUA



Durante sua passagem pela China, o presidente Luis Inácio Lula da Silva teceu comentários sobre os Estados Unidos e seu envolvimento com a guerra da Ucrânia e causou mal-estar na imprensa norte-americana. Ele disse na sexta-feira que o país precisa parar de incentivar o conflito. Jornais como “Washington Post”, “Wall Street Journal” e “The New York Times” criticaram a postura do presidente brasileiro após encontro com o presidente chinês Xi Jinping. O Washington Post escreveu em sua matéria “Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro. Ele tem seus próprios planos”. “Xi Jinping, da China, e Lula, do Brasil, assumem postura unida contra os EUA”, completou o jornal. Já o NYT afirmou em título que “Em Pequim, o líder brasileiro endossa a postura da China sobre a Ucrânia”. A publicação ainda cita que o Brasil “está relutante sobre escolher um lado” na guerra entre Ucrânia e Rússia. Além dos EUA, Lula também cutucou a União Europeia dizendo que o bloco precisa “ter boa vontade, para a gente voltar a ter paz no mundo”. O presidente agora está nos Emirados Árabes Unidos.