Lula diz que EUA precisam parar de incentivar guerra para ter uma solução na crise da Ucrânia

Declaração foi feita antes do mandatário embarcar para os Emirados Árabes, ao fim de uma visita de dois dias à China

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula disse que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a guerra



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na manhã deste sábado em Pequim (noite de sexta-feira, 14, no Brasil), que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a guerra para que possa haver uma solução à crise na Ucrânia. A declaração foi feita antes do mandatário embarcar para os Emirados Árabes, ao fim de uma visita de dois dias à China. “É preciso que os EUA parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer Putin e Zelensky que a paz interessa a todo mundo e que a guerra por enquanto só está interessando aos dois”, comentou. Lula ainda disse que é preciso criar um grupo de países para que aconteça a “paz”. “Conversei isso com os europeus, conversei com os americanos. Quem é que não está na guerra e que pode ajudar acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra que pode criar uma comissão de países e discutir o fim desta guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso conversar com presidente da Ucrânia, mas é preciso acima de tudo convencer os países que estão fornecendo armas pararem. É preciso saber começar e saber parar”, completou o presidente.

Mais cedo, Lula cancelou a declaração pública que faria aos jornalistas que acompanhavam a agenda da comitiva brasileira à China, marcada para esta sexta-feira, 14, em Pequim, capital chinesa. Programada para acontecer logo após o encontro com o presidente chinês Xi Jinping, onde assinaram 15 acordos de cooperação entre os governos brasileiro e chinês, a fala do presidente Lula fecharia o dia de eventos na agenda presidencial. Segundo a equipe de assessores que acompanha a missão internacional, a declaração foi cancelada devido à “extensa agenda” do presidente da República nesta sexta-feira, e justificou que os assuntos de interesse já foram tratados durante o evento. Entre os 15 acordos assinados envolvendo os governos dois países estão parcerias em diferentes áreas, incluindo agricultura, comércio, cultura e exploração espacial. Dentre eles, estão protocolos para exportação de carne, para operação do satélite CBERS-6, para cooperação espacial até 2032, para o desenvolvimento de tecnologias de comunicação móvel 5G e para o compartilhamento de notícias entre a Xinhua e a EBC.