Incêndio causado por coquetel molotov deixa ao menos 11 mortos no norte do México

Homem arremessou artefato em um bar após ter sido expulso do local por desrespeitar mulheres; sete das vítimas são homens

Reprodução/Twitter/@Funesta Ataque criminoso em bar no México causou a morte de ao menos 11 pessoas



Onze pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas na madrugada deste sábado, 22, em um incêndio criminoso em um bar no norte do México, informaram autoridades. O incidente ocorreu em um estabelecimento de San Luis Río Colorado, no norte do estado de Sonora, que faz fronteira com os Estados Unidos. “Até o momento, foram registradas onze pessoas sem vida, sete homens e quatro mulheres, além de quatro feridos, que estão sendo tratados em hospitais de San Luis Río Colorado, Sonora e dos Estados Unidos”, informou o Promotoria do Estado, em um comunicado. O Ministério Público afirma que um homem arremessou uma espécie de coquetel molotov no estabelecimento, após ter sido expulso do local por “desrespeitar mulheres”. “As investigações estão em andamento para esclarecer os fatos e estabelecer as responsabilidades correspondentes”, disse o órgão público, que trabalha para identificar e prender o responsável pelo crime. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram pequenas explosões e a destruição do bar causada pela chama.

A la alza la violencia en México este sexenio, un joven incendió un bar en San Luis Río Colorado, Sonora, asesinando a 12 personas e hiriendo a otras ¡porque lo sacaron por molestar mujeres! Esta mezcla de enojo e impunidad que reina, es letal.

pic.twitter.com/ahOrNfvXbC — Vero (@Funesta) July 22, 2023

Semanario Contraseña: la comunidad de San Luis Río Colorado, #Sonora amanece de luto este sábado. Incendio provocado en antro deja al menos 11 muertos. QEPD 🙏 La Tragedia de Sonora es Alfonso Durazo

La #Tragedia de México es el cobarde López Obrador 😡 pic.twitter.com/EVaSRVVcUX — Impudor Político (@ImpudorPolitico) July 22, 2023

*Com informações da AFP