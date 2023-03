Incêndio em balsa no sul das Filipinas deixa 29 mortos

Onze vítimas morreram afogadas, incluindo três crianças, enquanto 18 morreram a bordo da embarcação

Philippine Coast Guard / AFP Barco da guarda costeira joga água para tentar conter o incêndio



Um incêndio em uma balsa no sul das Filipinas deixou 29 pessoas mortas, incluindo um bebê de 6 meses. A embarcação “Lady Mary Joy 3” viajava da cidade de Zamboanga para a ilha de Jolo, na província de Sulu, quando o incêndio começou na quarta-feira, 29, à noite. O coordenador de resgate Nixon Alonzo disse que milhares de passageiros se jogaram no mar para se salvar. Fotos divulgadas pela guarda costeira mostram um navio jogando água na balsa em chamas, enquanto funcionários em barcos menores resgatavam os passageiros da água. Ao todo, 225 pessoas, incluindo 36 tripulantes, foram resgatadas nas proximidades da Ilha Baluk-Baluk, na província de Basilan. Os sobreviventes foram levados para a província, onde os feridos receberam atendimento para queimaduras. Até o momento, a causa do incêndio ainda não foi identificada. Em relação as vítimas fatais, onze delas morreram afogadas após pular da embarcação em chamas, incluindo três crianças, enquanto 18 morreram no incêndio a bordo, comentou o governador Hadjiman Hataman Salliman. As Filipinas, um arquipélago de mais de 7.600 ilhas, têm um histórico ruim de segurança marítima, com embarcações frequentemente superlotadas e muitos navios antigos em uso.