Adolescente brasileiro é esfaqueado e morto em metrô no Canadá

Imprensa local informou que o ataque foi aleatório, sem qualquer tipo de motivação

Reprodução/GoFundMe Gabriel Magalhães morreu esfaqueado no metrô de Toronto



O adolescente Gabriel Magalhães, de 16 anos, foi esfaqueado e morto em uma estação de metrô em Toronto, no Canadá, no último fim de semana. De acordo com a polícia, a vítima estava sentada próxima a uma escada rolante quando foi atacada. A imprensa local informou que o ataque foi aleatório, sem qualquer tipo de motivação. O suspeito de cometer o crime é o morador de rua Jordan O’Brien-Tobin, de 22 anos. Após realizar a agressão, ele fugiu. No entanto, Jordan foi preso no mesmo dia. Gabriel Magalhães nasceu no Canadá. O adolescente é filho da brasileira Andrea Magalhães, que foi embora de São Paulo em 2000, com destino ao Canadá. Recentemente, o jornal “Toronto Star” publicou uma reportagem relatando uma onda de ataques aleatórios no metrô do município. Para se ter ideia, foram registrados 1.068 incidentes violentos contra passageiros na rede de transporte público.