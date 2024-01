Incêndio em escola na China deixa 13 mortos

Por conta dos baixos padrões de segurança e normas mais flexíveis, a China costuma registrar incêndios fatais como este

STR / AFP Apesar das chamas terem sido contidas, o incidente matou 13 pessoas e deixou várias feridas



Um incêndio atingiu um dormitório de uma escola na província de Henan, na China, nesta sexta-feira, 19, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua. O Corpo de Bombeiros recebeu o aviso de fogo na escola Yingcai no fim da noite. Apesar das chamas terem sido contidas, o incidente matou 13 pessoas e deixou várias feridas. Não se sabe ainda a origem do incêndio, que está sendo investigada. Um dos sobreviventes do ocorrido está “recebendo tratamento no hospital e está em condição estável”. Por conta dos baixos padrões de segurança e normas mais flexíveis, a China costuma registrar incêndios fatais como este em Henan. Em novembro, por exemplo, 26 pessoas morreram no escritório de uma empresa de carvão, no norte do país. Meses antes, outro incêndio matou 29 pessoas em um hospital de Pequim.

*Com informações da Agence France-Presse