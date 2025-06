Incêndio em hospital na Alemanha deixa três mortos e mais de 30 feridos

Uma pessoa corre risco de morte, 18 ficaram gravemente feridas e outras 15 sofreram lesões leves, segundo comunicado dos bombeiros

Três pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas em um incêndio ocorrido na madrugada deste domingo (01) em um hospital na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, segundo informaram os bombeiros em um comunicado. Uma pessoa corre risco de morte, 18 ficaram gravemente feridas e outras 15 sofreram lesões leves, enquanto três não puderam ser resgatadas e morreram no local, segundo o comunicado. Os bombeiros receberam um alerta de incêndio pouco depois da meia-noite e enviaram um grande contingente de pessoal e quatro caminhões para o local.

O incêndio teve início no térreo da unidade geriátrica do Hospital Marienkrankenhaus, no bairro de Hohenfelde. Quando os primeiros bombeiros chegaram, um quarto já estava completamente tomado pelas chamas, ameaçando se alastrar pela fachada externa para o quarto imediatamente acima, no primeiro andar. Os bombeiros conseguiram controlar rapidamente o incêndio e evitar que se alastrasse para outros quartos, embora as medidas de ventilação em todas as áreas tenham permanecido até as primeiras horas da manhã.

Devido à situação complexa e ao grande número de pessoas que precisaram ser evacuadas, muitas delas com mobilidade limitada devido à idade avançada, os bombeiros e o serviço de salvamento de Hamburgo, bem como organizações humanitárias e o Serviço Técnico de Ajuda (THW) do governo alemão, mobilizaram aproximadamente 220 efetivos.

