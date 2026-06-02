Cristo Redentor e Estátua da Liberdade lutam em vídeo publicado pelo Irã contra os EUA
A divulgação foi feita pela Embaixada iraniana na Tunísia, na rede social X, como uma propaganda de guerra
O Irã compartilhou uma propaganda de guerra na segunda-feira (1º) em que a Estátua da Liberdade entra em um embate com a escultura do Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro. O vídeo feito por inteligência artificial (IA) é contra os Estados Unidos e vem após o governo do presidente Donald Trump ameaçar impor tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras.
O vídeo foi publicado pela Embaixada iraniana na Tunísia, país do norte da África, na rede social X. No início, as imagens mostram o famoso monumento norte-americano, que fica em Nova York, se aproximando da estátua brasileira, no Morro do Corcovado, para lhe dar um soco.
No entanto, o Cristo se defende da agressão e devolve um soco em cheio na Estátua da Liberdade, que segue sendo derrotada e, finalmente, é levantada no alto da montanha e cai em pedaços.
One front. One fight. pic.twitter.com/YZWtY8ZxGY
— I.R. Iran in Tunisia🎒(تونس) (@IranembTun) June 1, 2026
O perfil da Embaixada do Irã na Tunísia vem publicando imagens e vídeos feitos por IA sempre criticando os EUA como forma de propaganda de guerra para ironizar o desempenho do país norte-americano na guerra no Oriente Médio.
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