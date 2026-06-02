Cristo Redentor e Estátua da Liberdade lutam em vídeo publicado pelo Irã contra os EUA

A divulgação foi feita pela Embaixada iraniana na Tunísia, na rede social X, como uma propaganda de guerra

Reprodução/ X / @IranembTun Imagens do vídeo de IA publicado pelo Irã de um embate entre o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade



O Irã compartilhou uma propaganda de guerra na segunda-feira (1º) em que a Estátua da Liberdade entra em um embate com a escultura do Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro. O vídeo feito por inteligência artificial (IA) é contra os Estados Unidos e vem após o governo do presidente Donald Trump ameaçar impor tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras.

O vídeo foi publicado pela Embaixada iraniana na Tunísia, país do norte da África, na rede social X. No início, as imagens mostram o famoso monumento norte-americano, que fica em Nova York, se aproximando da estátua brasileira, no Morro do Corcovado, para lhe dar um soco.

No entanto, o Cristo se defende da agressão e devolve um soco em cheio na Estátua da Liberdade, que segue sendo derrotada e, finalmente, é levantada no alto da montanha e cai em pedaços.

O perfil da Embaixada do Irã na Tunísia vem publicando imagens e vídeos feitos por IA sempre criticando os EUA como forma de propaganda de guerra para ironizar o desempenho do país norte-americano na guerra no Oriente Médio.