Incêndio em maior campo de refugiados do mundo deixa cerca de 12 mil desabrigados

Autoridades investigam se houve sabotagem; maior parte dos residentes do rohingya fugiram da perseguição em Mianmar

Um incêndio no campo de refugiados rohingya – aquele se estima-se que seja o maior do mundo – destruiu cerca de 2.000 mil abrigou e deixou cerca de 12 mil desabrigados. As autoridades de Bangladesh estão investigando o caso, que aconteceu no domingo, 5, por volta das 14h45 (8h45 horário de Brasília), no município de Cox’s Bazar, e só foi controlado três horas depois, mas, segundo a ‘BBC’, pelo menos 35 mesquitas e 21 centros de aprendizagem foram destruídos. . O fogo se alastrou rapidamente e destruiu os abrigos de bambu e lona. Há suposição de que tenha sido um ato de sabotagem. As autoridades informaram que não houve vítimas. Mais de um milhão de residentes do campo de refugiados fugiram da perseguição em Mianmar. Hrusikesh Harichandan, da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, disse à BBC que houve “danos enormes” no acampamento. Centros de abastecimento de água e instalações para realização de testes, também foram afetados. Segundo Hardin Lang, da agência Refugees International, vai ser difícil realocar as cerca de 12 mil pessoas desalojadas pelo incêndio. “É, essencialmente, um incidente grave sobre o que já era uma população cronicamente bastante vulnerável e precariamente posicionada”, disse ele à BBC. Essa não é a primeira vez que o lugar pega fogo – isso acontece recorrentemente. Entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, foram registrados 222 incêndios. 60 deles foram considerados criminosos, de acordo com um relatório do Ministério da Defesa de Bangladesh.