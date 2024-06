Incêndio em prédio comercial na Rússia deixa 8 mortos

Governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, informou na plataforma de mensagens Telegram que 16 carros de bombeiros foram usados no combate às chamas

EFE/EPA/GOVERNOR OF MOSCOW REGION PRESS SERVICE Fumaça saindo de um incêndio em um prédio administrativo em Fryazino, Região de Moscou, Rússia



Ao menos oito pessoas morreram nesta segunda-feira em um incêndio em um prédio comercial de oito andares na região de Moscou, na Rússia. “De acordo com dados preliminares, um total de oito pessoas morreram”, disse a agência de notícias russa Interfax, citando informações dos serviços de emergência locais. Duas pessoas morreram após pularam do último andar para escapar das chamas. O fogo se espalhou do quinto ao oitavo andares, cobrindo uma superfície de cerca de 4.500 metros quadrados. O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, informou na plataforma de mensagens Telegram que 16 carros de bombeiros foram usados no combate às chamas. “Os socorristas conseguiram retirar uma pessoa, que está em tratamento intensivo em estado grave”, afirmou. Devido à dificuldade de combater o incêndio, um helicóptero especial Ka-32 também foi usado nos esforços de extinção das chamas. Inicialmente, foi relatado que o prédio era a sede do Instituto de Pesquisa Científica “Platan”, que pertence ao grupo Roselectronics de empresas envolvidas no desenvolvimento de altas tecnologias para fins militares, mas a empresa disse que o imóvel não lhe pertencia mais desde o final da década de 1990.

*Com informações da AFP