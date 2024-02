Incêndio em prédio residencial na Espanha mata quatro pessoas e outras 14 ficam feridas

Chamas consumiram o prédio quase por completo, o que dificultou o trabalho dos bombeiros

Jose Jordan / AFP Um residente espera em uma varanda para ser resgatado enquanto os bombeiros lutam contra um grande incêndio que assola um bloco residencial de vários andares em Valência



Um incêndio atingiu um prédio residencial de 14 andares nesta quinta-feira, 22, na cidade de Valência, na Espanha. Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas. O número de vítimas, no entanto, pode aumentar. As chamas atingiram o edifício quase por completo, o que dificultou o acesso do Corpo de Bombeiros ao interior do prédio. O subdiretor de emergências da região de Valência, Jorge Suárez Torres, afirmou que “podemos confirmar que são quatro pessoas falecidas” e limitou-se a responder sobre o número de desaparecidos, mas que as autoridades estavam “trabalhando com os familiares” para confirmar se for o caso. Dos 14 feridos, ao menos seis são bombeiros e dois tiveram alta. Não foram dados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos, mas o um balanço inicial mostra que houve fraturas, queimaduras nas mãos e inalação de fumaça.

*Com informações da AFP