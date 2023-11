Incêndio em prédio residencial nos arredores de Paris deixa três mortos e oito feridos

Ministério Público da França abriu uma investigação, que será conduzida pela Polícia Judiciária do departamento, para apurar as causas do incidente

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Incêndio nos arredores de Paris deixou três mortos



Um incêndio num prédio residencial localizado nos arredores Paris, na França, deixou três mortos e oito pessoas feridas, neste sábado, 25. O Ministério Público abriu uma investigação, que será conduzida pela Polícia Judiciária do departamento, para apurar as causas do incêndio. Segundo fonte policial, o incêndio deflagrou por volta das 02h00 locais no térreo do edifício, numa comunidade da cidade de Stains, a cerca de 15 km da capital francesa. No meio da manhã, o fogo já havia sido extinto. O prefeito da comuna, Azzedine Taibi, informou que as vítimas falecidas eram uma inquilina de 65 anos, que morava no terceiro andar, sua irmã e uma amiga que recebeu em sua casa depois de uma festa de família. Dos oito feridos, três estão em estado grave, incluindo uma criança de seis anos, acrescentou o prefeito. Ele indicou que no dia 27 de setembro emitiu uma ordem de perigo em relação a este condomínio degradado, onde viviam cerca de 15 pessoas, e onde vários dos apartamentos estavam vazios. “O edifício não ia desabar, mas era preciso fazer vários trabalhos”, afirmou, adiantando que os habitantes seriam evacuados na próxima quarta-feira. Um bombeiro sofreu queimaduras leves durante a operação.

*Com informações da AFP