Transporte público de Paris não ficará pronto para as Olimpíadas e acende alerta sobre mobilidade

Jogos acontecem entre julho e agosto de 2024; prefeita da cidade informou que alojamento para sem-teto também não será entregue a tempo

Phil Riley/Pixabay Mobilidade representa um desafio para as autoridades



A menos de 250 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, que começa em julho e vai até agosto de 2024, a prefeita de Paris, França, Anne Hidalgo, informou que o sistema de transporte da cidade não ficará pronto a tempos do inícios dos jogos. “Não estaremos prontos em duas coisas: os transportes e o alojamento das pessoas sem-teto”, afirmou Hidalgo ao programa Quotidien do canal TMC. A prefeita socialista, para quem “a pontualidade e o conforto” não estão no nível necessário atualmente, disse que a “frequência” no transporte não será suficiente durante o evento olímpico. O ministério dos Transportes rejeitou as críticas de Hidalgo, assegurando que não há nenhuma preocupação sobre o transporte público durante esse evento esportivo mundial. A empresa IDFM, encarregada de regular o transporte na região de Paris, admitiu que há certa inquietação sobre o serviço no Parque dos Príncipes e no recinto de Roland Garros, mas que trabalham para solucioná-lo. A mobilidade na região de Paris, que receberá a maioria dos quase 15 milhões de espectadores esperados para os Jogos Olímpicos, representa um desafio para as autoridades. No final de outubro, o ministro dos Transportes, o centrista Clément Beaune, reiterou o compromisso de que “100% dos locais de competição devem ser acessíveis por transporte público”.