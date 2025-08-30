Incêndio em prefeitura na Indonésia deixa três mortos durante protestos

Manifestações foram motivadas pela morte de um motorista de mototáxi, atropelado por uma viatura policial

Três pessoas morreram após um incêndio atingir o prédio da prefeitura de Makassar, no leste da Indonésia, durante protestos que se espalharam pelo país na noite de sexta-feira (28). As manifestações foram motivadas pela morte de um motorista de mototáxi, atropelado por uma viatura policial. Segundo o secretário do Conselho Municipal, Rahmat Mappatoba, duas das vítimas morreram no local e uma no hospital. Elas ficaram presas no edifício em chamas.

As três pessoas trabalhavam na administração pública da cidade. Pelo menos quatro feridos foram levados a hospitais. Mappatoba disse que a ação surpreendeu as autoridades locais. “Isso vai além do que poderíamos ter previsto. Normalmente, durante um protesto, manifestantes jogam pedras ou queimam pneus em frente aos escritórios. Eles nunca tinham invadido ou incendiado prédios”, afirmou à agência AFP.

Na capital, Jacarta, os protestos também resultaram em confrontos entre manifestantes e forças de segurança, que usaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Até o momento, não há registro de feridos na cidade.

