Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

Investigações apontam que não houve acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou do Corpo de Bombeiros; feridos foram levados por veículos particulares para atendimento

Divulgação O caso aconteceu no dia 20 de julho, no espaço religioso 'Cova dos Ossos'



A Polícia Civil está investigando um caso de uma morte ocorrida durante um incêndio em um ritual religioso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado no 8º Distrito Policial do município.

“Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Os laudos foram analisados pela autoridade policial, que também colheu depoimentos de testemunhas e segue realizando diligências para esclarecer os fatos”, disse a SSP. O caso aconteceu no dia 20 de julho, em um imóvel no bairro Jardim Laura, utilizado como espaço religioso sob o nome “Cova dos Ossos”.

Conforme a CNN, as investigações apontam ainda que não houve acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou do Corpo de Bombeiros, sendo os feridos foram levados por veículos particulares para atendimento.

Segundo a pasta, a notícia do fato chegou ao 8º DP de São Bernardo por meio de denúncia anônima feita em 7 de agosto. “Diante do conhecimento da ocorrência, a autoridade policial instaurou inquérito e apura as responsabilidades”, acrescentou a pasta. Procurado, o Corpo de Bombeiros disse que houve registro de incêndio no local informado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A vítima foi identificada como Jefferson Charles Cano, de 47 anos. O homem sofreu queimaduras que atingiram cerca de 60% do corpo. Elaine Teberga Cano, a esposa dele, foi internada em estado grave na UTI do Hospital Notre Dame. Outras oito pessoas foram atendidas em unidades de saúde da região. Segundo laudos do Instituto de Criminalística, o incêndio teria sido provocado pelo uso de etanol em um caldeirão com fogo em ambiente fechado.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório