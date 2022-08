Incêndio incontrolável deixa milhares de desabrigados e se torna o maior da Califórnia este ano

Equipes de resgate se preparam para agravamento da situação em decorrência das condições climáticas que vão intensificar o calor e os ventos

DAVID MCNEW / AFP Chamas queimam no rio Klamath durante o McKinney Fire na Klamath National Forest, a noroeste de Yreka, Califórnia



Um incêndio fora de controle na Floresta Nacional de Klamath, na Califórnia, obrigou milhares de pessoas a abandonar suas residências, depois de destruir casas e devastar o terreno seco do estado, afetado no domingo por ventos fortes e tempestades elétricas, informou o Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios. Ele já é considerado o maior registrado desde o início do ano e atingiu mais de 51 mil acres perto da cidade de Yreka. A causa do incêndio está sob investigação. O governador do estado da costa oeste dos Estados Unidos, Gavin Newsom, declarou estado de emergência no sábado e advertiu que as chamas destruíram casa e ameaçavam infraestrutura crítica. O fogo se “intensificou e propagou por combustíveis secos, condições de seca extrema, temperaturas elevadas, ventos e tempestades elétricas”, afirmou Newsom em um comunicado. Quase 650 pessoas trabalhavam para tentar controlar as queimas, segundo o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, as equipes de combate se preparam para um agravamento da situação em decorrência das condições climáticas que vão intensificar o calor e os ventos. Mais de duas décadas de seca e temperaturas crescentes, agravadas pelas mudanças climáticas, tornaram a Califórnia mais vulnerável do que nunca aos incêndios florestais. Os dois anos mais devastadores registrados foram em 2020 e 2021, com base no número de hectares queimados. O condado de Siskiyou, lar da Floresta Nacional de Klamath, tem uma população de cerca de 44 mil habitantes, de acordo com o censo norte-americano. Este é o segundo grande incêndio florestal enfrentado pela Califórnia nesta temporada após o Oak Fire perto do Parque Nacional de Yosemite, que destruiu mais de 7.500 hectares.

*Com informações da Reuters e AFP