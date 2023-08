Incêndios florestais deixam seis mortos no Havaí

Centenas de moradores foram evacuados de suas casas e milhares de turistas ficaram retidos no aeroporto

Luckywelive/REUTERS Estados Unidos decretou estado de emergência no Havaí após registro de incêndios florestais



Incêndios florestais alimentados por ventos com força de furacão devastaram nesta quarta-feira, 9, localidades do estado americano do Havaí, deixando seis mortos, centenas de moradores evacuados e milhares de turistas retidos no aeroporto. “Sofremos uma catástrofe”, expressou o governador Josh Green, acrescentando que as chamas afetavam Maui e a Ilha Grande, no arquipélago americano. “Seis mortos foram confirmados”, informou o prefeito de Maui, Mitch Roth. “Prosseguimos com as operações de busca e resgate. Muitas estruturas de lojas e residências foram totalmente queimadas”, disse Roth, acrescentando que foram decretadas ordens de evacuação em mais de dez localidades. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que “todos os recursos federais disponíveis nas ilhas ajudem na resposta” aos incêndios. O estado de emergência foi decretado, disse a vice-governadora do Havaí, Sylvia Luke. Os hospitais de Maui estão “saturados, com pacientes queimados e pessoas que inalaram fumaça. O serviço de celular não funciona, os telefones não funcionam”, completou. Mais de 10 mil casas continuavam incomunicáveis até a noite de quarta-feira e quase 20 vias importantes permaneciam fechadas.

*Com informações da AFP.