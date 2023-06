Incêndios florestais no Canadá estão fora de controle e podem durar todo o verão

Ministro provincial informou que algumas equipes florestais tiveram que recuar por causa da situação; quase 28.700 km² queimaram desde o início do ano

BC Wildfire Service / AFP Esta imagem de folheto, cortesia do piloto de helicóptero Kevin Burton, mostra uma visão aérea dos incêndios florestais entre Chibougamau e a comunidade indígena Mistissini no norte de Quebec em 5 de junho de 2023



Os incêndios florestais que tem sido registrados no Canadá e já deixaram o céu dos Estados Unidos cinza, poder durar o verão inteiro, alertou um ministro provincial neste sábado, 10. “O incêndio está tão fora de controle que algumas equipes florestais tiveram que recuar”, disse Luc Mercier, diretor administrativo do condado de Yellowhead, onde fica Edson. “Não estão conseguindo combater este incêndio”, acrescentou. Quase 28.700 km² queimaram desde o início do ano, muito acima das médias anteriores, conforme o país aquece mais rápido do que o resto do mundo devido às mudanças climáticas. Na Colúmbia Britânica, a cidade de Tumbler Ridge, com 2.400 habitantes, foi amplamente evacuada diante da aproximação de um incêndio a alguns quilômetros. No leste do país, o ministro de Segurança Pública de Quebec, François Bonnardel, disse na manhã deste sábado que a situação nas partes central e noroeste da província continuava difícil, com várias cidades ameaçadas. Os incêndios no nordeste de Quebec eram considerados “estáveis”. Cerca de 14.000 pessoas estão sob ordens de evacuação na província, e Bonnardel declarou: “ainda não vencemos a batalha”. As autoridades ambientais listam atualmente 416 incêndios ativos no país, dos quais 203 são classificados como fora de controle.