Trump chama acusações de ‘piada’ e diz que é alvo de ‘um dos maiores abusos de poder da história’

MANDEL NGAN / AFP Declaração de Trump foi feita durante convenção republicana no Estado da Geórgia, onde se reuniu com apoiadores e companheiros



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de “piada” as 37 acusações referentes a sete crimes federais que recebeu na última quinta-feira, 8, no caso relacionado à retirada de documentos sigilosos da Casa Branca. Durante convenção republicana neste sábado, 10, no Estado da Geórgia, onde se reuniu com apoiadores e companheiros, Trump disse que é alvo de “um dos maiores abusos de poder da história”. “As ridículas e sem embasamento acusações contra mim feitas pelo Departamento de ‘Injustiça’ transformado em arma pelo governo Biden ficará marcado como um dos maiores abusos de poder da história deste país”, frisou o ex-presidente. No pronunciamento, Trump também disse que os democratas são “criminosos” contra o seu maior adversário político. “Biden está tentando prender seu principal adversário político, que o está derrotando por uma grande margem nas pesquisas, assim como faziam na Rússia stalinista ou na China comunista”, comentou. Esse foi o primeiro discurso do ex-presidente americano sobre as investigações. Como o site da Jovem Pan mostrou, Trump é alvo de 37 acusações apresentadas pelo procurador especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, que incluem “retenção ilegal de informações de segurança nacional” e “obstrução da justiça”, cada uma com pena de até 20 anos de prisão. Trump já respondeu à acusação com uma série de postagens em sua plataforma Truth Social e uma declaração em vídeo, chamando Smith de “perturbado” e de “odiador de Trump”. Em sua visão, a acusação constitui uma interferência eleitoral orquestrada pelo presidente Joe Biden e sua campanha, visando às eleições de 2024.