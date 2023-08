Incêndios reduzem cidade histórica a cinzas no Havaí e moradores fogem pelo mar; ao menos 36 já morreram

Chamas queimaram mais de 800 hectares, segundo as autoridades; militares americanos mobilizaram três helicópteros para ajudar nos combates às chamas, informou o Comando Indo-Pacífico

Richard Olsten / AFP Fumaça saindo de prédios destruídos em Lahaina enquanto incêndios florestais queimam Maui, Havaí



Ao menos 36 pessoas morreram no Havaí depois que incêndios florestais de rápida propagação, que começaram na terça-feira, 8, reduziram uma cidade histórica e obrigaram milhares de moradores a fugir das chamas pelo mar, anunciaram as autoridades do arquipélago americano. As chamas queimaram mais de 800 hectares, segundo as autoridades. “Encontramos até o momento 36 pessoas mortas, devido ao incêndio de Lahaina, que segue ativo”, anunciou o governo do condado de Maui em um comunicado. O Itamaraty informou em nota que não há brasileiro entre as vítimas e manifestou seu pesar pelos mortos. “O Brasil expressa sua solidariedade ao povo e ao governo dos Estados Unidos, às famílias afetadas e aos profissionais envolvidos no combate aos incêndios”, diz. Residências, empresas e serviços públicos, assim como mais de 35 mil pessoas na ilha de Maui, estavam em perigo, informou a Agência de Gestão de Emergências do Havaí, por causa desses incêndios. Moradores da cidade pularam na água para fugir do incêndio, relatou o general americano Kenneth Hara ao canal Hawaii News Now.

Ao menos 14 pessoas foram resgatadas no mar pela Guarda Costeira. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o fogo destruindo a localidade turística, densas colunas de fumaça e vários barcos atracados em Lahaina em chamas. Os militares americanos mobilizaram três helicópteros para ajudar nos combates às chamas, informou o Comando Indo-Pacífico. Os helicópteros militares que ajudam os bombeiros utilizaram 570 mil litros de água na quarta-feira para controlar os incêndios no condado de Maui. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou “que todos os recursos federais disponíveis nas ilhas ajudem na resposta” aos incêndios. A rede hospitalar da ilha está “saturada” com os pacientes com queimaduras e pessoas que inalaram muita fumaça, informou a vice-governadora do Havaí, Sylvia Luke, que descreveu a situação como “dramática”.

Luke disse que os incêndios foram provocados pelas condições secas e os ventos fortes do furacão Dora, que está ao sul do arquipélago americano, mas que não deve tocar o solo. As autoridades do condado pediram a todos os visitantes que abandonem a ilha o mais rápido possível e organizaram viagens de ônibus para transportar os turistas até o aeroporto Kahului. No aeroporto, muitos turistas ficaram bloqueados depois que seus voos foram cancelados, ou adiados. Milhões de pessoas sofreram com fenômenos meteorológicos extremos em todo o mundo nas últimas semanas, que segundo os cientistas, foram exacerbados pela mudança climática.

*Com informações da AFP