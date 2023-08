Polônia vai reforçar fronteira com Belarus com quase 10 mil soldados

Ministro da Defesa anunciou medida como resposta às provocações do país vizinho e aos riscos da presença dos mercenários do Grupo Wagner

Reprodução/Twitter @Kaminski_M_

O governo da Polônia deve enviar quase 10 mil soldados para reforçar sua fronteira com Belarus, país aliado à Rússia. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Mariusz Blaszczak, nesta quinta-feira, 10. “Serão quase 10.000 soldados: 4.000 deles participarão diretamente nas operações de apoio à polícia de fronteira e outros 6.000 como reforços”, afirmou o ministro à uma rádio pública. Na quarta-feira, 9, a pasta anunciou a mobilização de 2 mil soldados adicionais para reforçar a segurança da fronteira leste. Membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a Polônia emitiu um alerta sobre as provocações de Belarus e os riscos da presença dos mercenários do Grupo Wagner no país vizinho. Além disso, o governo polonês acusa Belarus e Rússia de organizarem um fluxo recorde de migrantes para a União Europeia (UE) visando desestabilizar a região. Segundo as autoridades da fronteira, mais de 19 mil migrantes tentaram entrar na Polônia desde o começo de 2023, contra 16 mil em 2022. Apenas em julho, mais de 4 mil migrantes tentaram atravessar a fronteira.

*Com informações da AFP