Incerteza eleitoral na França pode fazer com que haja bloqueio institucional, divisão de poder e renúncia de Macron

O mandato do presidente francês termina em 2027, por isso em caso de vitória de um partido ou aliança opositora com maioria absoluta, faria com que Macron tivesse que compartilhar o poder com um governo de outra ideologia política. Desde 1958, dois presidentes tiveram “coabitações” durante parte de seus mandatos: o socialista François Mitterrand (1981-1995) com dois governos conservadores e o conservador Jaques Chirac (1995-2007) com um socialista. Os analistas não descartam uma eventual maioria absoluta do RN, que abriria a porta para uma coabitação entre Macron e o jovem líder ultradireitista, Jordan Bardella, de 28 anos.

Renúncia

Em caso de novo revés para a aliança de Macron, após o das europeias, o RN poderia recrudescer seus pedidos pela renúncia do presidente. A líder da formação ultradireitista, Marine Le Pen, já reiterou, nos últimos dias, que seria a única solução “para poder sair de uma crise política”. “Esse presidente da República, se tem medo do caos, por que não renuncia?”, se perguntou a eurodeputada esquerdista Manon Aubry. Em uma carta aos franceses publicada na imprensa regional, Macron, cuja popularidade caiu ainda mais com a antecipação das eleições, prometeu ficar no poder “até maio de 2027”.

*Com informações da AFP