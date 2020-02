Índia confirma segundo caso do coronavírus no sul do país

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA A vítima é um cidadão com um "histórico de viagens da China"



A Índia confirmou neste domingo (2) o segundo caso de coronavírus registrado em seu território. A vítima é um cidadão com um “histórico de viagens da China” do estado de Kerala, no sul do país, onde o primeiro caso também foi registrado há três dias.

“Um segundo caso positivo de um paciente com coronavírus foi registrado em Kerala. O paciente tem um histórico de viagens da China e está isolado no hospital (onde) permanece estável e sendo monitorado de perto”, disse o Ministério da Saúde do país asiático, sem fornecer mais detalhes sobre a pessoa afetada ou suas viagens ao país vizinho.

Nesse mesmo estado, o primeiro caso de coronavírus na Índia foi confirmado na última quinta-feira depois que um estudante indiano da Universidade de Wuhan deu positivo.

Também hoje, aterrissou em Nova Dheli o segundo avião fretado pelo governo indiano para repatriar seus cidadãos residentes em Wuhan.

*Com informações da EFE