Índia registra recorde de casos de Covid-19 dias após reabertura

Divyakant Solanki/EFE A Índia é um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus no mundo



A Índia registrou seu maior número de novos casos de Covid-19 em apenas um dia e, com a atualização, ultrapassou o Reino Unido e se tornou o 4º país com mais infectados no mundo, atrás de Rússia, Brasil e Estados Unidos, a sequência do terceiro para o primeiro.

Nas últimas 24 horas, mais 10.956 indianos foram contaminados pelo novo coronavírus, segundo os registros oficiais, que agora contabilizam 297.535 infecções no país. A contagem de óbitos na Índia chegou a 8.498.

Os números registrados nesta sexta-feira na Índia alimentam a possibilidade de a nação retomar o lockdown (bloqueio total) dias após ter liberado a população e a economia locais a retomarem suas atividades.

Nesta semana, o governo indiano optou por permitir a reabertura da maior parte dos locais de trabalho e pontos comerciais, bem como a circulação do transporte público nas cidades do país, mesmo com autoridades de saúde recomendando o contrário.

Segundo o Ministério da Saúde da Índia, os municípios que apresentaram maiores altas de contágio foram Mumbai, Chennai e a capital Nova Délhi.

