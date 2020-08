Índia registra recorde mundial diário de novos casos da Covid-19

Com os números, o país registra mais de 70 mil casos da doença pelo terceiro dia consecutivo

EFE/ Jaipal Singh Apesar do aumento constante, a Índia anunciou no sábado, 29, a nova fase de suspensão gradual das medidas de contenção impostas em março



A Índia estabeleceu um recorde de novas infecções por coronavírus em um dia, com 78.761 casos confirmados neste domingo, 29. O número superou os 77.255 registros notificados pelos Estados Unidos (EUA) em 19 de julho, o que elevou o total no país asiático desde o começo da pandemia para 3.542.733 infecções. A curva de contágio em território indiano, onde vivem 1,3 bilhão de pessoas, tem aumentado constantemente, o que faz com que a nação seja a terceira mais afetada pela crise sanitária em todo o mundo, atrás apenas dos EUA e do Brasil. Com os números, a Índia também registrou mais de 70 mil casos a cada 24 horas pelo terceiro dia consecutivo, um número que excede os casos diários nos países mais afetados.

Apesar do aumento constante, a Índia anunciou no sábado, 29, a nova fase de suspensão gradual das medidas de contenção impostas em 25 de março, impulsionando a necessidade de continuar a revitalizar sua economia. A ordem do governo indiano para a fase 4 autoriza a reabertura dos serviços de metrô gradualmente e sob medidas de segurança a partir do próximo dia 7. Também autorizou a realização de eventos de entretenimento, esportivos, políticos, culturais, religiosos e acadêmicos a partir do dia 21, com presença de até 100 pessoas. A decisão especifica, no entanto, que a reabertura não vale para escolas e centros educacionais, o uso de piscinas e a operação de voos internacionais. E as restrições serão mantidas inteiramente nas chamadas áreas de contenção, com um número significativo de casos, pelo menos até 30 de setembro.

*Com Agência EFE