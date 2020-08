Mundo ultrapassa 25 milhões de casos da Covid-19

Segundo o levantamento, os Estados Unidos registram mais de 23,8% dos casos confirmados, com 5.961.884 ocorrências

O mundo superou a marca de 25 milhões de casos confirmados da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus. Dados da Universidade Johns Hopkings, com sede nos Estados Unidos, mostram que já foram registradas 25.029.791 infecções. Ao todo, segundo o levantamento, os Estados Unidos registram mais de 23,8% dos casos confirmados, com 5.961.884 ocorrências. Em segundo lugar está o Brasil, com 3.846.153 de infecções, o que representa pouco mais de 15% dos casos. Índia, Rússia e Peru completam a lista dos cinco países com mais registros, com 3.542.733, 987.470 e 639.435 casos, respectivamente.

Quanto ao número de óbitos, com 182.785 mortes, os Estados Unidos é território com mais óbitos em decorrência da Covid-19, seguindo pelo Brasil, que registrou 120.1262 falecimentos, até o momento. México (63.819), Índia (63.498) e Reino Unido (41.585), respectivamente, ocupam as posições seguintes. Ao todo, 188 territórios e nações já registraram casos da Covid-19 no mundo, segundo dados da pesquisa.